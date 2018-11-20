Самарская область вошла в ТОП-15 в России по количеству заявлений с единого портала госуслуг

106

Согласно статистике за 10 месяцев 2018 года жители Самарской области стали активнее пользоваться электронными услугами. Губерния вошла в ТОП-15 регионов России по количеству (свыше 1 млн) поданных заявлений c единого портала государственных услуг (gosuslugi.ru).Наиболее популярной услугой среди жителей губернии по-прежнему остается получение информации о пенсионных счетах. Доля данной услуги составляет почти 17% от всех предоставленных.Следом по популярности идут регистрация транспорта (9,17%), проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (8,61%), оформление и выдача паспортов гражданина РФ (6,18%).Воспользоваться порталом госуслуг можно в любое удобное время, для этого нужно зарегистрироваться на этом ресурсе. Регистрация производится один раз и открывает доступ к электронным госуслугам и множеству государственных интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба облправительства.