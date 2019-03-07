Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по продажам нижнего белья к 8 марта
7 марта 2019 12:05
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Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, провёл аналитическое исследование по продажам популярных подарков к Международному женскому дню за период с 1 по 6 марта. Анализ, результаты которого приведены ниже, проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к OFD.ru. Всего проанализировано более 5 млрд кассовых чеков.
В отличие от женщин, которые начинают готовится к 23 февраля практически за месяц, мужчины начинают активно скупать популярные товары за неделю до 8 марта - продажи подарков начинают расти с 1 марта и превышают среднегодовые значения более чем в 2 раза. В ТОП самых распространённых подарков входят духи, нижнее белье и мягкие игрушки.
За период с 1 по 6 марта приобрели более 2,2 млн флаконов духов и туалетной воды на общую сумму 8 млрд рублей. В среднем на духи мужчины тратили 3 700 рублей.
Одним из самых популярных подарков на 8 марта является мягкая игрушка. Мягких игрушек было куплено почти в 4 раза больше чем в среднем по году. Всего было куплено около 4 млн мягких игрушек. В преддверии 8 марта средняя цена такого подарка составила 614 рублей, причём выше всего стоимость плюшевых зверей на Чукотке (1250 руб.), в Кабардино-Балкарии (947 руб.), Калмыкии (902 руб.), Краснодарском крае (845 руб.) и Ленинградской области (817 руб.).
Несомненным лидером по количеству купленных игрушек стала Москва – там мужчины приобрели в подарок 400 тыс. мягких игрушек. Чаще всего в подарок прекрасному полу дарят медведей, зайцев, собак, единорогов и пони.
Продажи женского нижнего белья, в отличие от духов и мягких игрушек, начинают расти сразу после 23 февраля. Всего с 23 февраля по 6 марта продано более 26 млн наименований женского белья на 18 млрд рублей млн рублей, что превышает среднегодовые значения в практически в 2 раза.
Регионами-лидерами по продажам женского нижнего белья стали Москва (4,6 млн шт.), Санкт-Петербург (3 млн шт.), Татарстан (1,6 млн шт.), Московская (1,5 млн шт.), Воронежская (1,4 млн шт.), Самарская областб (1 млн шт.). Самым популярным видом нижнего белья стали женские трусы, на втором месте бюстгальтер.
Фото: pixabay.com
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