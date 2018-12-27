Самарская область сменила статус со «Стабильного» на «Позитивный»

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На прошлой неделе российское рейтинговое агентство АКРА улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив кредитный рейтинг на уровне «АА-(RU)». По мнению аналитиков АКРА, уровень рейтинга Самарской области входит в группу «AА(RU)», означающую высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости.«Позитивный» прогноз рейтинга означает намерение рейтингового агентства АКРА повысить уровень кредитного рейтинга Самарской области. Основными факторами, оказавшими влияние на улучшение прогноза рейтинга, являются рост сбалансированности областного бюджета, увеличение доходной части бюджета, оптимальная система управления текущей ликвидностью, снижение долговой нагрузки благодаря проведению эффективной политики управления государственным долгом.В настоящее время рейтинг Самарской области по шкале АКРА уступает только рейтингу пяти регионов с уровнем рейтинга Российской Федерации,рейтингам Московской области и республики Татарстан. Следует отметить, что рейтинги Самарской области в течение года были повышены на две ступени, а также улучшен прогноз уровня кредитного рейтинга со «Стабильного» на «Позитивный», что свидетельствует о значительной позитивной динамике финансово-экономического развития региона по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, сообщает пресс-служба облправительства.Как отметил министр управления финансами Самарской области«Повышение кредитного рейтинга Самарской области – позитивная независимая оценка эффективной и целенаправленной работы и Губернатора Самарской области, и всего правительства области. Повышение рейтинга снижает стоимость привлекаемых областью заимствований, позволяя проводить более эффективную долговую политику, облегчает инвесторам задачу оценки надежности вложений. Это напрямую влияет на рост не только портфельных, но и прямых инвестиций в экономику области. Повышение уровня кредитного рейтинга позитивно отражается на инвестиционной привлекательности региона, даёт дополнительный импульс социально-экономическому развитию Самарской области».pixabay.com