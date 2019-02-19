Самарская область готовится к проведению Дня защитника Отечества
19 февраля 2019 11:29
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Всю предпраздничную неделю в образовательных учреждениях активно проходят уроки мужества и тематические классные часы с приглашением почетных гостей, военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, направленные на формирование у подрастающего поколения правильных ориентиров и целей в жизни, мотивации относительно прохождения военной службы по контракту и призыву.
22 и 23 февраля пройдут торжественные собрания, посвященные Дню защитника Отечества, и награждение лучших военнослужащих региона, членов общественных и ветеранских организаций, сообщает пресс-служба облправительства.
23 февраля в 11:00 в г. Самаре на пл. Славы состоится торжественная церемония возложение венков и цветов к Вечному Огню горельефа «Скорбящей Матери-Родине» в память о погибших. В мероприятии примут участие первые лица региона; ветераны Великой Отечественной войны; лица, награжденные высшими наградами Советского Союза и Российской Федерации и почетные граждане Самарской области; командование 2-ой гвардейской общевойсковой армии и руководители подразделений правоохранительных органов Российской Федерации по Самарской области; члены Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары», военнослужащие, представители общественных организаций, жители города.
В 13:30 на 1-й очереди Набережной р. Волги (в границах улицы Красноармейской и Шостаковича) стартует военно-патриотическая акция «Готов к защите Отечества», посвященная Дню защитника Отечества. Перед торжественной церемонией открытия и после приветственного слова представителей органов власти, 2 гвардейской общевойсковой армии, регионального отделения ДОСААФ России Самарской области, выступит Государственный ансамбль песни и танца Волжские казаки.
С 13:55 до 14:10 – показательные прыжки с самолета парашютистов ДОСААФ России на точность приземления.
Для жителей и гостей города с 14:10 будет работать армейская полевая кухня.
С 13:00 до 16:00 – работа тематических интерактивных площадок:
– пункта отбора военнослужащих по контракту;
– Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества;
– площадки по автомодельным видам спорта;
– тира для стрельбы из лука;
– площадки Самарского окружного казачьего общества.
Зрителей также ждут показательные выступления:
– военно-патриотических и военно-исторических клубов;
– зонального кинологического центра Главного управления МВД России по Самарской области;
– подразделений спецназа Управления ФСИН России по Самарской области;
– показательные полеты радиоуправляемых авиамоделей;
а также выставки:
– ретро-автомобилей;
– военной техники (БТР, БРДМ, БМ-21 и др.) и средств связи;
– техники МЧС России, Росгвардии, МВД России и ДОСААФ России;
– спортивных мотоциклов, автомоделей, судомоделей и авиамоделей;
– артефактов времен Великой Отечественной войны регионального отделения «Поисковое движение России».
С 10:00 до 17:00 в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, ул. Шостаковича, 1) состоится День открытых дверей. Для военнослужащих, жителей и гостей г. Самары будут проведены обзорные тематические экскурсии. На мониторах в экспозиционных залах будут демонстрироваться хроникально-документальные фильмы истории и боевого пути Вооруженных Сил России. В выставочном зале будет развернута передвижная выставка празднования Первой годовщины Красной Армии в Самаре.
В 21:00 на 1-й очереди набережной реки Волга (в границах улицы Красноармейская и Вилоновская) в ознаменование Дня защитника Отечества будет произведен праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 4-х единиц 122-мм орудий Д-30 и залпами 2-х салютных установок.
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Торжественная церемония вручения свидетельства прошла в Самарской области. Социум
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