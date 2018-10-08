Самарская область активно участвует в первой интернет-переписи населения России
8 октября 2018 09:49
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Пробная перепись населения, ключевой этап подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, проходит с 1 по 10 октября в принципиально новом формате статистического обследования. Главной новинкой пробной переписи стала интернет-перепись – самостоятельное заполнение жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Самарская область входит в десятку (7 место в России и 1 место в ПФО) самых активных регионов страны, жители которых уже заполнили электронные анкеты на портале госуслуг.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Минэкономразвития и Росстатом в этом году разработало на портале госуслуг новый сервис для всех жителей России – «участие в переписи населения». Сейчас на портале зарегистрировано 79 миллионов россиян. Новая услуга максимально упрощает и делает комфортным процесс прохождения переписи для граждан. Проведение пробной переписи в новом формате поможет обобщить полученный опыт и использовать его при подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года.
Пробная перепись населения 2018 года проходит в два этапа с 1 по 31 октября. На первом, всероссийском этапе – с 1 по 10 октября – все жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, участвуют в интернет-переписи. В ходе второго, регионального этапа – с 16 по 31 октября – переписчики проведут опрос жителей в 10 пилотных районах (Самарская область в этот перечень не вошла).
Для того, чтобы до 10 октября поучаствовать в интернет-переписи, нужно зайти на портал Gosuslugi.ru и ответить на все вопросы переписных листов за себя и людей, которые проживают с вами в одном домохозяйстве. Портал передает данные анонимно в виде цифр. Никто не будет проверять ваши слова, но максимальная честность ваших ответов дополнит статистику, на основе которой правительство РФ будет разрабатывать и внедрять социальные программы, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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