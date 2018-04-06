Самарская команда «Молодежки ОНФ» помогает в проведении ремонта в оздоровительном центре

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Участники команды «Молодежки ОНФ» оказывают помощь в проведении ремонта в помещении детско-юношеской спортивно-оздоровительной общественной организации «Ника» в Самаре. По инициативе активиста ОНФ Сергея Суркова общественники приняли участие в благоустройстве помещений для детей с ограниченными возможностями.«В оздоровительном центре «Ника» занимаются более 30 детей и подростков, имеющих ограниченные возможности движения. Для них здесь созданы условия для игры в настольный теннис, дартс, шашки, шахматы и другие посильные занятия. Ребята из Красноглинского района города Самары приходят сюда для общения друг с другом, обменяться впечатлениями о прочитанных книгах. И наша команда волонтеров решила помочь благоустроить помещение, где особенные подростки проводят много времени, сделать его более уютным и красивым», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Самарской области Олег Ломаев.Представители «Молодежки ОНФ» начали закупать краску, кисти, линолеумное покрытие и нашли среди волонтеров специалиста по монтажу электрооборудования, чтобы обновить осветительные приборы и провода в помещении оздоровительного центра.«Молодым важно участвовать в реальных делах, помогать конкретным людям, делать полезное дело. Мы понимаем, что не надо ждать завтра, его надо создавать своими руками здесь и сейчас. Мы не ждем перемен, мы их творим уже сегодня», – заявил Ломаев.Он рассказал, что благодаря использованию самых разнообразных форматов общения с молодежной аудиторией и творческому воплощению проектов «Молодежки ОНФ» все больше молодых людей приобщается к общественной деятельности.«Молодежь сегодня ясно понимает, что от их выбора зависит будущее России, зависит их завтра, и готова действовать. Особую активность самарские участники команды «Молодежки ОНФ» развернули в социальных сетях. В рамках акции «Да! Мы – команда!» в День выборов 18 марта ребята делали фотографии на избирательных участках, которые выкладывали в сеть и приглашали всех друзей присоединиться к акции», – отметил член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.Общественники приняли активное участие во всероссийских акциях, связанных с историческими памятными датами, создали видео. Так, трогательный видеоролик, посвященный всероссийской акции «Случайный вальс» в честь 75-летия победы в Сталинградской битве, посмотрели более 5,5 тыс. человек, а видеоролик по итогам акции «В армию на один день» посмотрели уже почти 55 тыс. человек.«Наряду с яркими, запоминающимися акциями, флешмобами «Молодежка ОНФ» в Самарской области откликается на такие полезные, нужные дела, как уборка несанкционированных свалок, создание дизайн-проектов благоустройства дворов, мониторинг оценки качества работы поликлиник и других бюджетных организаций. Поэтому просьбу директора оздоровительного центра «Ника» помочь с ремонтом мы приняли с радостью. Закупили строительные материалы и начинаем ремонт. Уверен, что совместными усилиями получится сделать современное уютное помещение, где будет приятно проводить время», – рассказал Ломаев.