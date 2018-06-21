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Самарская киностудия «Три товарища» представила тизер документального фильма, посвященного Самаре

21 июня 2018 10:14
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Самарская киностудия «Три товарища» представила тизер документального фильма, посвященного Самаре.
Его премьера состоится в начале июля.

Самара – один из городов-организаторов FIFA World Cup Russia 2018, и это вдохновило команду киностудии на создание документального фильма о родном городе и регионе в целом.

«Мы любим свой город, гордимся им и хотим, чтобы как можно больше людей увидели Самару и Самарскую область нашими влюбленными глазами, разделили наши чувства к ней. Поэтому мы сняли документальный фильм о родном крае. Его премьера состоится в начале июля, а сейчас, когда город готовится принять на стадионе «Самара Арена» сборную России по футболу, мы хотим поделиться небольшим тизером. Приглашаем жителей и гостей города прогуляться по его улицам!» - говорят ребята.



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