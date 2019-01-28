Самарская, Оренбургская и Саратовская области приняли участие в масштабной проверке войск ЦВО
28 января 2019 09:32
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В маневрах были задействованы соединения и части, дислоцированные на территории Поволжья, Урала и Сибири, а также российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.
В ходе проверки был осуществлен выход оперативного состава органов военного управления на полевые командные пункты, соединения и части отработали вопросы приведения в высшие степени боеготовности и совершение маршей подразделений на штатной технике в районы сосредоточения.
Отработка учебно-боевых задач осложнялась тридцатиградусными морозами, установившимися в ряде регионов Урала и Поволжья. В целях профилактики простудных заболеваний, на полигонах были развернуты пункты обогрева, организована выдача бутербродов с салом, а также лука и чеснока.
Контроль за действиями войск осуществляли рабочие группы, развернутые в управлении округа и штабах объединений. Итоги проверки будут подведены на ближайшем заседании военного совета под руководством командующего войсками военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина.
Фото pixabay.com
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