Самарец продает кепку с автографами гонщиков Формулы-1 за 100 тысяч рублей
11 марта 2019 11:48
79
На Юле нашли оригинальную кепку Ferrari с автографами пилотов Формулы-1 Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена стоимостью 100 тысяч рублей. Оба гонщика становились чемпионами Формулы-1.
Продавец отмечает, что готов к торгу.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 марта 2019 12:23
Каждый желающий сможет написать свои поздравления в интерактивном планшете. Социум
59
11 марта 2019 12:14
Участники праздника создали более 40 снеговиков. Социум
68
11 марта 2019 11:48
Продавец отмечает, что готов к торгу. Социум
77
Здравоохранение
11 марта 2019 09:22
Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году. Здравоохранение
128
9 марта 2019 11:44
Важно сохранять физическую активность. Здравоохранение
9632
8 марта 2019 10:42
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Здравоохранение
469
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
396
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
671
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
542
Туризм
6 марта 2019 13:50
405 депутатов проголосовали за, несмотря на просьбы Правительства смягчить закон. Туризм
398
28 февраля 2019 12:44
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
340
28 февраля 2019 09:56
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
246
Образование
11 марта 2019 12:55
Она приступит к своим обязанностям со вторника, 12 марта. Образование
14
11 марта 2019 11:56
В 51 регионе более трети работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Образование
126
7 марта 2019 10:25
В финале областного конкурса участвуют 21 учитель из 13 образовательных округов региона. Образование
236
Культура
11 марта 2019 12:47
Открытие выставки 13 марта в 15.00 в здании особняка Клодта (ул. Куйбышева, 139). Культура
23
11 марта 2019 12:06
Его организаторы - Мультимедийный исторический парк «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ» и театр юного зрителя «СамАрт». Культура
71
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
819
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
526
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
999
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
909
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
342
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
774
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
768
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
762
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1466
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1311
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
817
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
954
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
358
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
735
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1198
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
943
Мероприятия