Самарец получил 50 часов обязательных работ за неуплату алиментов своему ребенку

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В отделе судебных приставов Советского района г. Самара в отношении гражданина К. было возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов своему несовершеннолетнему ребенку. Согласно решению суда должник обязан был перечислять деньги на содержание сына в размере ¼ всех видов заработка.По словам матери ребенка бывший муж не производил каких-либо выплат, материальную и иную поддержку ему не оказывал. В отдел судебных приставов квитанции об оплате задолженности мужчины также не поступало.В связи с этим, работниками Службы отец-алиментщик был вызван на прием в отдел. О причине уклонения от выплаты алиментов гражданин К. умолчал. Судебными приставами-исполнителями был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Однако вину за собой мужчина не признал, ехать в судебный участок для вынесения приговора отказался.Судебными приставами по ОУПДС должник был доставлен в суд принудительно. Мировым судьей было назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ.