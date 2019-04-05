Самарец оплатил задолженность после того, как у него арестовали дорогостоящий ноутбук

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В отделе судебных приставов Ленинского района г. Самара в отношении гражданина П. было возбуждено исполнительное производство за неуплату кредитных платежей. Мужчина задолжал почти 54 тысячи рублей.Работники Службы уведомили неплательщика, что в случае уклонения от уплаты долга к нему будут применены меры принудительного исполнения, однако мужчина предупреждения проигнорировал и в установленный законом срок не предоставил квитанции об оплате задолженности.Тогда судебными приставами-исполнителями был совершен выход по месту жительства гражданина П. Застать мужчину дома не удалось. Извещение о явке в отдел судебных приставов было остановлено ему в почтовом ящике.В рамках исполнительного производства работниками Службы было выявлено, что на банковском счете мужчины находятся денежные средства. Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об обращении на них взыскания. После того, как денежные средства были списаны со счета гражданина П., мужчина пришел на прием в отдел.В связи с тем, что денежных средств, находящихся на расчетном счету должника для погашения задолженности в полном объеме не хватило, судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста имеющегося при нем ноутбука. Принятые меры побудили гражданина П. полностью погасить долг. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.