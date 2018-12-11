Самарец, зная о своих долгах за нарушение ПДД, пытался продать свой автомобиль

94

В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении гражданина П. было возбуждено 30 исполнительных производств за неуплату штрафов в пользу Госавтоинспекции. Сумма долга составила 20 тысяч рублей.В ходе исполнительных действий судебными приставами-исполнителями неоднократно был совершен выход по месту проживания должника. Попытки застать гражданина П. дома оказались безуспешными. Повестки о вызове на приём работники Службы оставляли должнику в почтовом ящике.Так как гражданин П. в установленный срок в полном объеме не погасил сумму долга, к нему были применены меры принудительного характера. Работниками Службы был наложен запрет на регистрационные действия в отношении его транспортного средства, а также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 29 тысяч рублей.Через некоторое время мужчина явился на прием к судебному приставу. Мотивом для прихода в отдел послужила продажа авто, которое он не смог реализовать из-за непогашенных штрафов. На приеме у судебных приставов должник объяснил, что не оплатил задолженность ранее из-за отсутствия денежных средств. Однако, не желая срывать сделку с покупателем, гражданин П. поспешил погасить долг в полном объеме.Запреты в отношении транспортного средства были сняты. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.