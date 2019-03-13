Самарчанка продает коллекцию из 125 шкатулок для украшений
13 марта 2019 12:35
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У одной из жительниц вашего города интересное хобби. В Самаре на Юле продается коллекция шкатулок для ювелирных украшений из 125 штук. Свою коллекцию жительница города оценила в 250 тысяч рублей.
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