Самара в пятый раз примет “Код информационной безопасности”

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Профессиональный must visit для специалистов по информационной безопасности вновь соберет видных представителей ИБ-сообщества из столиц и региона.Уже известны некоторые спикеры конференции. В частности, опытом и экспертизой поделятся Игорь Пеннер (ГК ТОНК, г. Москва), Никита Штубов (Газинформсервис, г. Санкт-Петербург), Юлия Сайфуллина (SearchInform, г. Москва), Иван Ожерельев (MONT, г. Москва) и многие другие.

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