Самара в июне проведет гастрономический фестиваль

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С 14 июня по 15 июля 2018 года в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, пройдут одиннадцать гастрономических фестивалей, объединенных под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России», сообщает russiatourism.ru.Гастрономические фестивали станут интересным и приятным времяпрепровождением гостей мирового футбольного первенства. Они познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, расскажут о возможностях субъектов Российской Федерации в сфере гастрономического туризма.«В рамках гастрономических фестивалей футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины «пачат» в Саранске, раков и и блюда из речной рыбы на набережных Самары и Ростова-на-Дону, хрустящую корюшку и горячие пышки в Санкт-Петербурге, ароматную кильку на бородинском хлебе с клопсами в Калининграде, шашлык, чебуреки и жареную барабульку в Сочи, эчпочмаки, праздничный зур бэлеш в Казани и многое другое», - рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.Мероприятия пройдут при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров России и Национальной ассоциации кулинаров.Участники фестиваля представят самобытную культуру и гастрономию своих регионов и стран.«Единое фестивальное действие превратит городское пространство в большой праздник современной региональной кухни. Гостей ждут: стритфуд и шоу уличных торговцев-коробейников, конкурс пикников для футбольных болельщиков, автоярмарка и дегустации лучших продуктов из регионов, а также мастер-классы региональной кухни от шеф-поваров», - отметила координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.