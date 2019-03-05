Самара станет участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом»

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23 февраля на Казанском вокзале г. Москвы стартовала передвижная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Она проводится Министерством обороны РФ с целью масштабной демонстрации успехов Вооруженных Сил РФ и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом и закрепления положительного имиджа Вооруженных Сил РФ.В рамках акции проходит демонстрация трофейной техники и вооружения, изъятых из различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.Прибытие эшелона на платформу 1 пути железнодорожного вокзала г. Самары состоится 9 марта в 11.00.В этот день на вокзале будут работать выездные выставки Дома офицеров Самарского гарнизона и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту Самарской области. Состоится выступление ансамбля песни и пляски Дома офицеров Самарского гарнизона «Волжские казаки».Кроме того, в рамках мероприятия состоится вручение 14 юнармейских знамен командирам отрядов среднеобразовательных школ Безенчукского района Самарской области а свыше 50-ти учащихся школ № 63, 132, 177 г. Самара будут приняты в ряды юнармейского движения.В 11.40 начнется работа выставочных экспозиций и выступление концертной бригады поезда военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Тематические экспозиции: инженерных войск, войск РХБЗ, ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА, средств связи, главного автобронетанкового управления, студии военных художников им. М.Б. Грекова и РИА «Армия России», трофейной техники.В составе эшелона десять открытых платформ с образцами техники и вооружения, три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, средств связи, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.В 13.25 состоится отправление поезда военно-патриотической акции «Сирийский перелом».Организатором акции является Министерство обороны Российской Федерации.Завершится акция 8 мая на станции Кубинка Московской железной дороги, сообщает пресс-служба облправительства.