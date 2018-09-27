Самара пригласила на Парад Памяти представителей дипломатических миссий иностранных государств

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Кроме того, Самара пригласила на торжественные мероприятия представителей дипломатических миссий иностранных государств, которые в числе 22 стран были эвакуированы в «Запасную столицу». В этом году к ним присоединятся посольства 11 государств, побывавших в Самаре в рамках проведения Чемпионата мира по футболу.В этом году Парад будет проходить уже в восьмой раз. Его проведение обусловлено историческими событиями, связанными с нашим городом. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев (ныне Самара) являлся запасной столицей СССР. Сюда были эвакуированы промышленные предприятия, партийные и советские деятели СССР, иностранные посольства и военные атташе, советские и иностранные журналисты, деятели культуры и искусства.В селекторном совещании приняли участие все регионы Приволжского федерального округа, которые с 2014 года выставляют для участия в Параде свои лучшие парадные расчеты. Кроме того, его участниками стали Региональные отделения Партии г. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской областей, республики Крыма и Краснодарского края. Приглашение Севастополя, Волгоградской области, Республики Крым, Краснодарского края было обусловлено запланированным автопробегом по маршруту Самара-Волгоград – Новороссийск – Керчь – Гурзкф (МДЦ «Артек») – Севастополь. Марш-бросок будет посвящен истории 84-ой и 85-ой морским стрелковым дивизиям, сформированным на территории Куйбышевской области и участвовавшим в историческом параде и в освобождении Крыма и Севастополя.Основной темой Парада станет «Оружие Победы». Дополнительные темы для специальных мероприятий – это 110-летие со дня рождения Маршала Советского Союза, министра обороны СССР, дважды Героя Социалистического труда, Героя Советского Союза, уроженца Самары Дмитрия Федоровича Устинова, «75-летие освобождения Крыма», «Самара - дипломатическая столица» и «Самара - культурная столица».По традиции день 7 ноября начнется с награждения победителей патриотических конкурсов у вас, в Самарской Губернской Думе, встречи руководства города и области с ветеранами в музее «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве» в Лицее «Технический», возложения цветов к памятному знаку.Традиционно по площади пройдут парадные расчеты действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, ДОСААФ России, детско-юношеских спортивных школ, общеобразовательных, средне специальных и высших учебных заведений, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ. Запланировано участие парадных расчетов всех субъектов Приволжского федерального округа, г. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, республики Крым, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Воронежской областей, Краснодарского края. Среди этих парадных расчетов по традиции пройдет смотр строя.После Парада Памяти состоится реконструкция битвы, которая в этом году пройдет на набережной р. Волга. Она будет посвящена 75-летию освобождения Крыма. В 1943 году в Керченско -Эльтигенской десантной операции принимали участие морские стрелковые бригады, сформированные на территории Куйбышевской области и участвовавшие в историческом параде.По традиции участие в Параде Памяти примет народный артист СССР В.С. Лановой (с поэтическим сопровождением прохождения «Геройского полка» и моноспектаклем «Спасибо за верность, потомки!» для делегаций субъектов России), а также представители дипломатических миссий иностранных государств, которые в числе 22 стран были эвакуированы в «Запасную столицу». В этом году к ним присоединятся посольства 11 государств, побывавших в Самаре в рамках проведения Чемпионата мира по футболу. Для участия в мероприятии приглашены солисты Государственного академического Большого театра России с исторической выставкой «Большой театр в годы эвакуации в Куйбышеве».«Отмечу, что проект не ограничивается только проведением самого парада. Традиционно в рамках Парада Памяти проводятся сотни специальных патриотических мероприятий для всех возрастных и социальных групп. Среди них – открытие новых музеев и экспозиций, увековечивание памятных мест и биографий героев войны, проведение конкурсов литературно-творческих работ, рисунков, театральных постановок, агитбригад, военно-патриотических клубов, тематических встреч в библиотеках и учреждениях культуры, а также «Уроки мужества», организация Поста №1 у мемориальных сооружений, экскурсий в школьные музеи и на промышленные предприятия области, эвакуированных в Куйбышев в годы войны, встречи с трудовыми коллективами, советами ветеранов и молодых специалистов.Прямое включение с Парада транслируется на всю Россию и не только. По итогам Парада Памяти все участники парадного прохождения будут награждены памятными знаками «В память военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года» с удостоверениями за подписью Губернатора Самарской области», - рассказал на совещании врио губернатора Самарской области, председатель организационного комитета Парада Памяти 2018 Александр Фетисов.