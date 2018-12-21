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Самара — в топе-5 городов по среднему чеку за фастфуд

21 декабря 2018 09:56
56
Самара — в топе-5 городов по среднему чеку за фастфуд В среднем за раз самарцы тратят в таких точках 300 рублей.
В среднем за раз самарцы тратят в таких точках 300 рублей.

Самара заняла пятое место среди российских городов-миллионников по среднему чеку в ресторанах быстрого питания. В среднем за раз самарцы тратят в таких точках 300 рублей. За год этот показатель подрос примерно на 5%. Первую строчку в рейтинге занял Екатеринбург (381 рубль), вторую — Москва (371 рубль), третью — Новосибирск (347 рублей), в целом по стране средний чек составляет 314 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят за фастфуд с пластиковых карт сервиса. Учитывались платежи за январь — декабрь 2018 и 2017 годов.

Самарцы стали чаще посещать рестораны быстрого питания — за последние 12 месяцев они оплатили в 1,9 раза больше заказов в таких точках по сравнению с этим же периодом годом ранее. А вот в Москве число платежей, наоборот, уменьшилось в 1,5 раза. В Екатеринбурге их стало больше в 1,9 раза, в Новосибирске — тоже в 1,9 раза, а в целом по стране — в 2 раза.

«Мы наблюдаем тренд: россияне стали покупать фастфуд чаще, но тратить на него меньше. Во многом этому способствуют акции и программы лояльности», — говорит Ольга Циос, директор по маркетингу Яндекс.Денег.



pixabay.com


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Комментарии



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