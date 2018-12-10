СамГМУ и «Росэлектроника» создадут новый нейротренажер

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Самарский государственный медицинский университет при поддержке «ИМЦ Концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в состав госкорпорации «Ростех») и проектного офиса цифрового развития Самарской области создает новый нейротренажер с технологиями виртуальной реальности (VR-технологии) для реабилитации больных после инсульта, травм и других заболеваний. Устройство дополнит линейку аналогичных разработок холдинга, уже используемых в медицине, и поможет пациентам восстановить активность рук.С помощью VR-технологий создаваемое устройство погружает пациента в виртуальную среду и, совмещая визуальное, слуховое и тактильное воздействие, имитирует различные бытовые ситуации. Это позволит восстановить нейронные связи за счет стимуляции мозговой активности и вернуть человеку базовые навыки, необходимые в быту.В настоящее время «Росэлектроника» поставляет на рынок нейротренажер ReviVR для восстановления подвижности ног и ReviMotion для детей с различными нарушениями двигательной активности. Технологичным оборудованием оснащены реабилитационные центры и клиники Самары, Москвы и других регионов страны.«Имея успешный опыт создания продуктов для реабилитации в виртуальной реальности, мы продолжаем исследовать возможности этой технологии. VR-реабилитация эффективна для пациентов, перенесших инсульт, но есть веские основания предполагать, что с ее помощью можно восстанавливать пациентов с другими нозологиями», - рассказывает директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.Работа по созданию нового тренажера ведется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Проект получил финансирование в виде субсидии по результатам конкурса «Выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, направленных на реализацию приоритетов стратегии научно-технологического развития РФ». На создание комплекса федеральное министерство выделило 54 млн рублей.«Создаваемый комплекс позволяет погрузить пациента в виртуальный мир, где созданы обычные бытовые условия и имитируются стандартные действия, которые каждый человек ежедневно выполняет в быту. Исследования доказывают, что подобные тренировки мозга помогают быстрее нормализовать двигательную активность и вернуть пациента к обычной жизни. Разработки в этой сфере – успешный пример диверсификации, демонстрирующий возможности нашей науки и оборонной промышленности в гражданской сфере», - комментирует исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.Выход разработок в плоскость практического здравоохранения стал возможен при поддержке проектного офиса цифрового развития. Напомним, он создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и призван совместно с научными организациями и бизнесом продвигать IT-продукты самарских компаний в сфере цифровой экономики на российском рынке, привлекать инвестиции от федеральных институтов развития и крупных российских инвесторов.«Победу самарских ученых в конкурсе Минобрнауки России я считаю победой региона, ведь в Самарскую область пришли федеральные деньги. СамГМУ еще раз подтвердил свое лидерство в отечественной IT-медицине, которая является точкой роста экономики, известной за пределами региона», - отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.