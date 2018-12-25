ССК подарила самарской больнице современное уличное освещение

108

Перед Новым годом принято дарить подарки, и АО «Самарская сетевая компания» приняла участие в марафоне предпраздничных добрых дел. Энергетики откликнулись на просьбу Самарской городской клинической больницы №8 обновить уличное освещение перед корпусом на ул. Нагорной, 88. Фонари около лечебного учреждения капитально не ремонтировались с 1974-го года и за 45 лет совсем обветшали. Они часто перегорали, и доставляли персоналу и пациентам большие неудобства, особенно осенью и зимой, когда темнеет рано.Не прошло и месяца, как по периметру больницы специалисты ССК установили 8 новых современных энергосберегающих светильников мощностью 80 Вт каждый. В лечебном учреждении отметили, что во дворе стало значительно светлее, и поблагодарили энергетиков за такой нужный подарок.