ССК подарила ГУВД двух щенков восточноевропейской овчарки

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27 сентября АО «Самарская сетевая компания» подарила Центру кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области двух щенков восточноевропейской овчарки.АО «ССК» занимается передачей электроэнергии и работает в рамках законодательства, поэтому всегда взаимодействует с различными подразделениями ГУВД. Энергетики и правоохранители работают слаженно и всегда готовы оказать друг другу содействие и помощь.Восточноевропейские овчарки охраняют объекты энергокомпании. Щенков, которые они принесли, было решено подарить ГУВД, чтобы в будущем они несли службу в правоохранительных органах.В Центре кинологической службы для «новобранцев» началась новая жизнь – их ждет серьезная школа и профессиональная подготовка, пройдя которую они станут настоящими полицейскими собаками, сообщает пресс-служба компании.Напомним, что ССК не первый раз передает правоохранителям породистых щенков. В феврале этого года энергетики подарили ГУВД молодую овчарку по кличке Паприка. Собака прошла обучение в самарском Центре кинологической службы и теперь готовится поступать в Школу служебного собаководства МВД России в Ростове по профилю охранно-конвойная служба.Фото pixabay.com