СК РФ даст правовую оценку действиям сотрудников социальных служб в связи с гибелью детей в семьях в ряде регионов страны
13 ноября 2018 15:52
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в ряде регионов будет проверена причинно-следственная связь между действиями (бездействием) должностных лиц профилактических и социальных служб и трагическими случаями, в результате которых погибли несовершеннолетние. Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел намерены установить, насколько полно и своевременно проводилась работа с семьями, в которых воспитывались погибшие дети, и что послужило причинами и поводами для случившихся чрезвычайных происшествий.
Так,10 ноября в городе Тольятти Самарской области в результате чрезвычайного происшествия погибли женщина и ее малолетний сын с ограниченными возможностями здоровья. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области незамедлительно возбуждено уголовное дело.
Кроме этого особое внимание будет уделено процессуальной оценке действий (бездействия) должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечение социальной поддержки и защиты указанных семей.
Стоит отметить, что в ходе расследовании уголовных дел и проведении процессуальных проверок данной категории Следственный комитет РФ обращает внимание не только на негативные аспекты, но также анализирует существующий положительный опыт, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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