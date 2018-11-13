СК РФ даст правовую оценку действиям сотрудников социальных служб в связи с гибелью детей в семьях в ряде регионов страны

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в ряде регионов будет проверена причинно-следственная связь между действиями (бездействием) должностных лиц профилактических и социальных служб и трагическими случаями, в результате которых погибли несовершеннолетние. Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел намерены установить, насколько полно и своевременно проводилась работа с семьями, в которых воспитывались погибшие дети, и что послужило причинами и поводами для случившихся чрезвычайных происшествий.Так,10 ноября в городе Тольятти Самарской области в результате чрезвычайного происшествия погибли женщина и ее малолетний сын с ограниченными возможностями здоровья. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области незамедлительно возбуждено уголовное дело.Кроме этого особое внимание будет уделено процессуальной оценке действий (бездействия) должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечение социальной поддержки и защиты указанных семей.Стоит отметить, что в ходе расследовании уголовных дел и проведении процессуальных проверок данной категории Следственный комитет РФ обращает внимание не только на негативные аспекты, но также анализирует существующий положительный опыт, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.