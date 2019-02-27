Штрафы за распространение вредной для детей информации могут вырасти в два раза
27 февраля 2019 12:23
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На рассмотрение Госдумы был внесён законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за распространение в Интернете информации, которая может принести вред здоровью или развитию ребёнка, пишет Лайф.
— Цель проекта федерального закона заключается в усилении административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, — говорится в пояснительной записке к документу.
Так, за нарушение "установленных требований распространения среди детей информационной продукции" (за распространение продукции, которая может принести им вред) предлагается ввести штраф для граждан от трёх до четырёх тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.
Для должностных лиц он составит уже от 10 до 20 тысяч рублей. Для тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 до 20 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц — штраф от 40 до 100 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление на аналогичный период.
Кроме того, предлагается увеличить размер штрафа за неприменение "административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей" от опасной информации для лиц, организующих распространение этой информации (за исключением операторов связи). Для граждан, работающих без образования юридического лица, предполагаются штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 до 100 тысяч рублей.
Также предлагается увеличить санкции за размещение в информационной продукции для детей, в том числе в интернет-публикациях, данных о "привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию". Для граждан — от двух до трёх тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей.
Кроме того, отдельным законопроектом предлагается расширить перечень оснований для проведения внеплановых проверок интернет-провайдеров. Согласно предложенным поправкам, это может произойти, если в уполномоченный орган поступит жалоба о невыполнении оператором требования о защите детей. При этом источником жалобы может быть гражданин, юридическое, должностное лицо или даже СМИ.
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