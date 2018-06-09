Школьники г. Похвистнево посетили пожарную часть

В дни школьных каникул пожарно-спасательную часть № 102 г. Похвистнево посетили ребята из пришкольного лагеря ГБОУ «Гимназия им. С.В. Байменова». Для школьников была подготовлена интересная и познавательная экскурсия, в ходе которой они могли полностью погрузиться в работу пожарно-спасательной части.Учащимся показали служебные помещения пожарной части и рассказали о их назначении. Ребята увидели диспетчерскую, где принимаются вызовы на пожары и другие происшествия, кабинеты начальника части и начальника караула, учебные классы и помещение для отдыха огнеборцев.В ходе экскурсии сотрудники МЧС познакомили школьников с работой дежурного караула, диспетчерской службы, рассказали, как вести себя в случае пожара и не допустить его возникновения. Показали пожарную технику, специальные средства тушения пожара, средства защиты.В заключение экскурсии работники части разрешили ученикам примерить боевую одежду пожарного и подняться в кабины пожарных машин, чтобы ребята ощутили себя настоящими пожарными, сообщает облМЧС.