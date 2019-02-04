Шесть представителей Самарской области приглашены в финал Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг.

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3 февраля завершились оценочные мероприятия в рамках полуфинала Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. в Приволжском федеральном округе. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу Президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.Вечером эксперты подвели итоги. «В Приволжье приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов федерального округа. Из их числа Нижегородскую область представляют 7 участников, Республику Башкортостан — 6, Самарскую область — 6, Республику Татарстан — 4, Саратовскую область — 3, Пермский край — 2. По одному участнику из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашской Республики приглашены в финал», — уточнил руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.Он напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист, который выполнил это условие Конкурса, из листа ожидания.В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Ранее уже были определены финалисты Конкурса из Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. На сегодняшний день в финал приглашен 151 участник. Полуфиналы в Северо-Западном и Южном федеральных округах пройдут с 8 по 11 февраля. В Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала — с 15 по 18 февраля и с 18 по 21 февраля.Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи, сообщает пресс-служба облправительства.Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.