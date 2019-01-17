Шахматный турнир на Кубок начальника ГУ МВД России по Самарской области возвращается

98

27 апреля в Культурном центре ГУ МВД России по Самарской области им. Ф.Э. Дзержинского по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 46 состоится матч по шахматам, приуроченный ко Всемирному дню свободы печати.В товарищеском матче сойдутся сборная команда ГУ МВД России по Самарской области, состоящая из действующих сотрудников и ветеранов ОВД, и команда самарских журналистов и представителей блогосферы.Впервые соревнования были проведены в 2013 году – тогда победу одержала команда журналистов, получив почетное право хранить переходящий кубок, а в следующем году первое место в шахматном сражении заняли сотрудники МВД. С 2015 года турнир не проводился по техническим причинам, и вот, после вынужденного перерыва снова возвращается. Главным результатом товарищеских матчей стало то, что будучи соперниками за шахматной доской, участники стали друзьями в повседневной жизни, ведь любая игра начиналась и заканчивалась дружеским рукопожатием.ГУ МВД России по Самарской области приглашает желающих принять участие в шахматном турнире. Сотрудники ОВД могут оставить заявки, обратившись в кадровые подразделения территориальных органов, журналисты и представители блогосферы – в Самарскую областную организацию Союза журналистов России.pixabay.com