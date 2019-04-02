СГЭУ доказал, что на своем участке строился и будет строиться
2 апреля 2019 10:40
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СГЭУ отбил претензии администрации Советского района Самары из-за претензий к виду использованию участка, на котором находится экономический университет. В марте областной арбитраж признал незаконным предписание района об изменении вида использования данных 6 га на улице Советской Армии.
Поводом для иска стал результат плановой проверки, проведенной в сентябре прошлого года в рамках муниципального земельного контроля. Администрация пришла к выводу, что фактическое использование участка с кадастровым номером 63:01:0904002:561 не соответствует указанному в правоустанавливающих документах и должно быть изменено в них. Там значится «под строительство комплекса планового института», хотя по факту стройка давно завершена, и в действительности участок используется под размещение вуза.
С момента строительства планового института, как первоначально назывался вуз, и в самом деле прошло много лет: участок был отведен под строительство еще в 1964 году. Тем не менее суд не увидел нарушения. К тому же, юристы СГЭУ перестраховались, показав в суде, что строительство на участке велось сравнительно недавно и уже планируется новое. В 2015 году появилась автостоянка и была организована беговая дорожка, в 2017-м введен в эксплуатацию новый крытый бассейн. А сейчас решается вопрос о строительстве общежития на 643 места, в связи с чем в решено обратиться в Министерство образования и науки РФ по поводу финансирования, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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