С 4 по 7 марта Самарский зоопарк отмечает Масленицу

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Все желающие могут принять участие в акции и фотосессии со сказочными героями - Бабой-Ягой, Чёртом, Алёнушкой, Болотницей (Славянской русалкой) и прирученными животными -скунсом, лисицей, питоном, кроликом, крысой, эублефаром, крокодиловым кайманом и др.7 марта в 13-00 в зоопарке Проводы масленицы. В программе - конкурс "Волшебный короб", мастер-класс "Маска-солнышко", конкурс силачей. Для самых маленьких викторина «Животные в русских сказках», конкурс «Русские сказочные герои». Все участники праздничной программы получат сувениры от Самарского зоопарка.3+