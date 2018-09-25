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С 7 октября в Самарской области стартует голосование второго регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый»

25 сентября 2018 10:25
64
С 7 октября в Самарской области стартует голосование второго регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» Он пройдет до 16 октября.
Он пройдет до 16 октября.

В нынешнем году конкурс «Народный участковый» проходит уже в восьмой раз. С 11 по 20 сентября на сайте ГУ МВД России по Самарской области проходил первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018», в котором жители региона выбирали лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции. За звание «самого народного» боролось более ста кандидатов! Все они представляли многочисленные населенные пункты, расположенные в нашей области. Список лучших можно посмотреть здесь.

7 октября голосование второго этапа официально стартует на сайте ГУ МВД России по Самарской области - 63.мвд.рф. Во время второго этапа конкурса, который пройдет до 16 октября, жители региона выберут лучшего из шести участников лучшего участкового уполномоченного полиции во всей области.

Каждый из Вас может зайти на официальный сайт областного главка, кликнуть на специальный баннер справа – «Народный участковый-2018», выбрать понравившегося участника и поставить ему «лайк». Сделать это можно через аккаунты в социальных сетях.

После этого анкеты региональных победителей будут опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации, где каждый житель страны, изучив материалы об участниках, сможет отдать свой голос за лучшего, по его мнению, участкового. Заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне – с 1 по 10 ноября.

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Комментарии



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