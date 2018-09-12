С 2019 года цифровое телевидение будет доступно всем бесплатно в Самарской области

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Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2019 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира.Цифровой же эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы с 1 января 2019 года прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. К настоящему времени реализована самая масштабная в мире программа по созданию инфраструктуры цифрового эфирного наземного телевидения, в рамках которой было построено порядка 10000 передатчиков, больше 5000 объектов, более 3600 из которых были возведены с нуля.В Самарской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ».Сегодня жители региона могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 каналов первого мультиплекса (пакет цифровых телеканалов РТРС-1). Это «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».В четырёх крупных городах области: Самаре, Жигулевске (с зоной охвата Тольятти), Сызрани, Чапаевске - осуществляется вещание второго мультиплекса (пакет цифровых телеканалов РТРС-2). Это телеканалы «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ»). Но уже к концу года второй мультиплекс придет во все дома области.В зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят и дачные поселки. На 52 млн российских домохозяйств приходятся более 27 млн загородных домов (второй показатель в мире после Китая). Оптимальное решение для комфортного телепросмотра в этих домах – цифровое эфирное телевидение.Для приема «цифры» на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах бытовой техники. Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний, сообщает пресс-служба облправительства.Вопросы о цифровом эфирном вещании можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы «горячей линии» проконсультируют, помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.Подробную информацию о «цифре» можно найти на официальном сайте РТРС ртрс.рф (http://samara.rtrs.ru), а также на сайте смотрицифру.рф.Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-samara@rtrn.ru.Фото pixabay.com