Руководство Волжского университета им. Татищева обвиняет Рособрнадзор в создании атмосферы психоза и паники в Тольятти
28 января 2019 10:19
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Проблемы университета начались весной 2018 года, когда плановая проверка Рособрнадзора увенчалась предписанием с указанием нарушений на десятках страницах. По итогам повторной проверки появилось резюме, что не все замечания исправлены, и 27 июля надзорный орган издал приказ о лишении вуза аккредитации. После этого план набора учащихся на новый учебный год выполнен не был. Сотни студентов предпочли сменить вуз, забрав с собой и деньги за обучение, пишет "СО ОНЛАЙН".
2 октября 2018 года Рособрнадзор вовсе запретил университету Владимира Якушина вести прием. После этого Якушин начал контригру, в ноябре прошлого года в Арбитражный суд Москвы от Волжского университета им. Татищева поступило сразу два иска к Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.
В одном из них вуз требует признать действия Рособрнадзора незаконными. В другом — отменить документы, изданные по итогам плановой проверки, и последующие предписания и приказы. Владимир Якушин даже попытался добиться наложения ограничительных мер в виде запрета Рособрнадзору отзывать лицензию на ведение образовательной деятельности до рассмотрения дела по существу, а также приостановить действие приказа о запрете приема. В этом успех ему не сопутствовал.
В январе стало известно, что в вузе начались задержки зарплаты. Группа его сотрудников обратилась в думу Тольятти, перечислив в своем эмоциональном послании на 12 листах (текст имеется в распоряжении «СО») неправомерные, с их точки зрения, действия Рособрнадзора. Обращение заканчивается просьбой к депутатам «оказать возможную посильную материальную помощь на выплату зарплаты коллективу».
Владимир Якушин утверждает, что ситуация с выплатой зарплаты не так критична. По его словам, задержка составляет только месяц, а у вуза есть активы, которые можно реализовать, и таким образом расплатиться с сотрудниками. В частности, выставлен на продажу один из корпусов, и в случае удачной сделки эту проблему закроют. Якобы есть даже потенциальный покупатель, уже обозначивший интерес к помещению.
В целом ситуацию с лишением вуза аккредитации ректор ВУиТа назвал «вредительством в масштабах страны». Г-н Якушин уверен, что его университет стал жертвой плана по сокращению негосударственных вузов, считает свой вуз по многим параметров превосходящим многие государственные. После чего добавил: «У нас работают 27 профессоров, 64 кандидата наук, занимаются более 2000 студентов. Правда, 600 из них уже ушли…»
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