Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Тольятти телефон пытался вырвать телефон у подростка, но не удалось
В Тольятти грабитель пытался вырвать телефон у подростка, но не удалось
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
В Безенчуке мужчина похитил рюкзак из ГАЗели, когда водитель отвлекся
В Безенчуке мужчина похитил рюкзак из ГАЗели, когда водитель отвлекся
В Кинеле полицейские пресекли незаконную реализацию алкоголя.
В Кинеле полицейские пресекли незаконную реализацию алкоголя
В Самарской области сотрудники полиции помогли грибнику найти дорогу домой.
В Самарской области сотрудники полиции помогли грибнику найти дорогу домой
Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи Самарской области предстоит решать в соцсфере
Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи Самарской области предстоит решать в соцсфере
В Самарской области увековечили память 33 Героев СССР и 5 Героев России
В Самарской области увековечили память 33 Героев СССР и 5 Героев России
В Отрадном пройдет выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей
В Отрадном пройдет выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей
сегодня  Понедельник, 12 ноября, 19:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/11:
USD 66.85
0.63
EUR 75.81
0.14
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи Самарской области предстоит решать в соцсфере

12 ноября 2018 17:55
133
Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи Самарской области предстоит решать в соцсфере
На протяжении последних 23 лет в регионе происходит снижение численности населения.

Сделать жизнь в Самарской области комфортной, повысить ее качество для граждан, усилить меры социальной поддержки различных категорий населения, снизить отток жителей из губернии — в этом заключается ключевая задача областных властей на ближайшее время. Для ее достижения предпринимаются серьезные комплексные меры. Их 31 октября обсудили на расширенном заседании правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

На заседании, в том числе, обсудили демографическую ситуацию. На протяжении последних 23 лет в регионе происходит снижение численности населения. Задача руководства области — сделать все возможное для перелома этой тенденции за счет реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", мер по повышению рождаемости, снижению смертности, особенно в трудоспособном возрасте. Необходимо создавать условия, при которых молодежь оставалась бы учиться и работать в регионе, а для этого нужны комфортная среда проживания, высокооплачиваемые рабочие места, качественное и доступное образование, возможности заниматься спортом и интересно проводить досуг, пишет Волга Ньюс.

Что же конкретно делается для выполнения этих задач?

Здоровье — в первую очередь

Если говорить о здравоохранении, то в области в 2018 году в каждом государственном медучреждении разработан план по снижению смертности, сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни. Эти меры направлены на увеличение продолжительности жизни населения Самарской области.

Есть и первые позитивные результаты. Так, за девять месяцев этого года от онкологических заболеваний умерло на 141 человека меньше, чем в среднем за аналогичные периоды последних пяти лет, от болезней органов дыхания — на 49, инфекционных и паразитарных болезней — на 177, в том числе от туберкулеза — на 17, от отравлений алкоголем — на 58. А с января по сентябрь было зафиксировано снижение общей численности умерших — на 0,8%.

Благодаря появлению современных медицинских учреждений и профессионализму самарских врачей, младенческую смертность в регионе удается удерживать на очень низком уровне, а по материнской смертности при рождении ребенка губерния вышла на "нулевой" показатель. Правда, что касается рождаемости, то здесь картина другая — за девять месяцев 2018-го в Самарской области родилось почти 25 тысяч человек, что на 4,2% (или на 1100 новорожденных) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, работа в этом направлении не останавливается. Так, в рамках государственно-частного партнерства в регионе открыт ряд лечебных учреждений, призванных в том числе переломить эту тенденцию. Например, клиника "Мать и дитя", где планируется проводить около 2,5 тыс родов в год, медицинский центр "Династия". Клиники включены в государственную программу лечения бесплодия. Получить услуги там можно по программе ОМС. За 10 лет работы в "Династии" отделения вспомогательных репродуктивных технологий проведено более 12 тысяч циклов ЭКО. Благодаря этому в среднем за год рождается около 600 детей, что дало прирост численности населения губернии на 3,5 тысячи человек.

Призвана сократить детскую смертность и такая мера как ремонт и оснащение детских поликлиник, на эти цели в 2019–2020 годах планируют направить 750 млн рублей. В целом регион намерен добиться снижения показателей детской смертности еще на 10%.

Серьезное внимание уделяется инновационным разработкам в сфере медицины. Так, на профильной стратегической сессии "Сбережение народа" в рамках работы секции "IT-медицина" успехи института инновационного развития СамГМУ отмечены на самом высоком уровне. По итогам работы секции сформированы предложения по сбережению населения Самарской области. В их числе — использование в практической медицине технологий виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологий, искусственного интеллекта; реализация пилотного проекта по внедрению в региональных лечебных учреждениях системы "Удаленное место врача-рентгенолога". Сейчас эта система апробируется в областном онкологическом диспансере, поликлинике № 15, больнице им. Пирогова. Планируется создание экспертного центра по рентгенологии, разработка регионального пилотного проекта по телемедицине и ряд других.

Заметные результаты дает проект "Бережливая поликлиника", позволяющий рационально использовать все имеющиеся ресурсы.
Растет и количество медицинских учреждений. Так, в начале года была открыта поликлиника в Южном городе и сейчас ведется строительство еще трех поликлиник. До конца года в регионе будут введены четыре 4 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). На 23-х объектах здравоохранения ведется капитальный ремонт и мероприятия по созданию доступной среды.

В сельских районах набирают обороты федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Системная поддержка

Важной составляющей в создании комфортных условий жизни и стабилизации демографических в области является социальная поддержка граждан. В первую очередь это касается отдельных категорий жителей, наиболее нуждающихся в этом. В их числе — ветераны Великой Отечественной войны, для которых ежемесячные денежные выплаты впервые за пять лет проиндексированы на 3,7%, инвалиды, семьи с детьми, многодетные и малообеспеченные семьи.

Серьезная роль в сфере социальной поддержки отводится не только материальной стороне вопроса, но и в части оказания услуг. Здесь особое место занимают некоммерческие организации (НКО) социальной направленности. Многие из них оказывают широкий спектр услуг, которые не предоставляются государственными организациями, в том числе услугу кратковременного присмотра за детьми. Развитие партнерских отношений с такими НКО — одна из задач региональной социальной политики.

Еще один ключевой ориентир в работе областных властей — создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Ежегодно на эти цели предусматриваются довольно крупные суммы из федерального и регионального бюджетов. На обеспечение специальными техническими средствами реабилитации затрачиваются десятки миллионов рублей. Только по одному региональному перечню — около 20 млн рублей ежегодно. Это специальные средства для организации социально-бытовой деятельности, инвалидные коляски, трости, поручни, сидения в ванную и многое другое. Безусловно, работать еще есть над чем, так как в общем понимании среда у нас не полностью доступна. Но мы стремимся уже не к доступной среде, а к комфортной, или адаптивной среде, которая обычному человеку не заметна, но удобна для инвалида-колясочника, пожилого человека с тростью или для мамы с коляской".

В детский сад без очереди

Рост численности населения невозможен без создания условий для качественного воспитания и обучения детей. Старт этому процессу дает дошкольное образовательное учреждение. Сегодня в регионе близка к решению проблема нехватки мест в детских садах для малышей от трех до семи лет, однако она остается актуальной для детей младше трехлетнего возраста.

"По инициативе губернатора Дмитрия Азарова разработан комплекс мер по решению проблемы дефицита мест в детских садах, — рассказывает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — По итогам 2018 года ожидается ввод 11 объектов дошкольного образования, что позволит создать не менее 485 мест для детей до 3 лет и 2045 новых мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2019 году в Самарской области планируется построить 13 детских садов, создать не менее 2454 мест для детей в возрасте до 3 лет и 2286 мест для детей возрасте от 3 до 7 лет. Исходя из прогнозируемой потребности, 26 сентября этого года министерство образования Самарской области направило заявку на создание в рамках национального проекта "Демография" в 2020–2021 годах в системе дошкольного образования не менее 3743 дополнительных мест, из них не менее 2189 — для детей в возрасте до 3 лет. Кроме того, в рамках федеральной программы "Жилище" в 2020 году будут введены 1790 мест, из которых 420 — для детей ясельного возраста. Эти меры позволят создать необходимое число мест для ликвидации к началу 2022 года очереди в детские сады для детей дошкольного возраста, в том числе 4605 детей в возрасте до 3-х лет.

В Самарской области широко развита сеть негосударственных дошкольных образовательных организаций, а общая численность детей, посещающих их, составляет 20126 человек. Эти организации получают средства из областного бюджета на реализацию образовательных программ в том же объеме, что государственные и муниципальные детские сады".

Ежегодный прирост количества первоклассников за последние годы потребовал создания новых мест в школах губернии. В ответ на это свои двери открыли две новые школы: в микрорайоне "КОШЕЛЕВ-Парк" на 1360 мест и в селе Новодевичье Шигонского района на 200 мест.

Однако наличие учебного места — еще не гарантия получения ребенком качественного образования и воспитания. Поэтому в регионе активно внедряются различные программы и практики содержательного характера, направленные на консолидацию усилий школы и семьи в деле воспитания подрастающего поколения. Один из примеров — стартовавший весной этого года проект "Родительский университет". Он был отмечен на стратегической сессии "Лучшее — детям". Председатель родительского собрания Самары Жанна Чернышева пояснила: это проект, в котором родители поднимают важные для них вопросы, а педагоги оказывают им квалифицированную помощь. Участники сессии предложили развивать этот проект и создавать в регионе центры родительских компетенций.

Качественный и здоровый досуг — это тренд нашего времени. Сегодня молодежь ценит наличие возможности заниматься физкультурой и спортом, актуально это и для детей. Для удовлетворения этих потребностей населения в области открыт физкультурно-спортивный комплекс в Сызрани, каток с искусственным льдом в Чапаевске, стадион в селе Кошки. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Похвистневском районе, бассейна в Волжском районе, реконструкция футбольного поля на стадионе "Луч" в Чапаевске. До конца года предусмотрена установка 23 спортивных площадок.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 ноября 2018  19:37
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
   Победители примут участие в финальных играх КВН в Москве. Социум
28
12 ноября 2018  17:55
Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи Самарской области предстоит решать в соцсфере
Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи Самарской области предстоит решать в соцсфере
На протяжении последних 23 лет в регионе происходит снижение численности населения. Социум
133
12 ноября 2018  17:44
В Самарской области увековечили память 33 Героев СССР и 5 Героев России
В Самарской области увековечили память 33 Героев СССР и 5 Героев России
Состоялась торжественная церемония открытия монумента. Социум
119
Весь список

Здравоохранение
12 ноября 2018  17:30
В Отрадном пройдет выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей
В Отрадном пройдет выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей
На прием приглашаются родители и иные законные представители детей. Здравоохранение
88
12 ноября 2018  16:45
Студенты самарского института культуры примут участие в донорской акции
Студенты самарского института культуры примут участие в донорской акции
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Здравоохранение
106
11 ноября 2018  11:49
Учёные выяснили, в какое время суток организм сжигает больше всего калорий
Учёные выяснили, в какое время суток организм сжигает больше всего калорий
Чтобы худеть быстрее необходимо ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Здравоохранение
452
Весь список
Новости медицины
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
161
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
265
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
212
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
454
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
356
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
466
Весь список
Образование
12 ноября 2018  15:40
В Самарском университете начали подготовку специалистов по профилю «Психология и педагогика инклюзивного образования»
В Самарском университете начали подготовку специалистов по профилю «Психология и педагогика инклюзивного образования»
Cтуденты получат профессиональные компетенции в полном объеме. Образование
110
12 ноября 2018  12:44
Проект Самарского политеха запущен на краудфандинговой платформе
Проект Самарского политеха запущен на краудфандинговой платформе
Ученые опорного университета представили сборные шагающие модели. Образование
240
11 ноября 2018  18:25
Гран-при конкурса «Студент года» выиграл студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина Денис Литвинов.
В МТЛ Арена Дмитрий Азаров поздравил победителя конкурса "Студент года" Дениса Литвинова
Гран-при конкурса «Студент года» выиграл студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина  Денис Литвинов.... Образование
834
Весь список

Культура
12 ноября 2018  17:19
На площади Куйбышева в Самаре установят новую 26-ти метровую елку с медиагирляндами
На площади Куйбышева в Самаре установят новую 26-ти метровую елку с медиагирляндами
Главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга - приедет в Самару 21 декабря.  Культура
141
10 ноября 2018  23:36
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.
Дмитрий Азаров - Валерию Гергиеву: «Виват, маэстро!»
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.  Культура
830
10 ноября 2018  11:41
В Самаре проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
В Самаре проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Он организован во Дворце культуры им.Кирова. Культура
470
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
218
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
598
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1606
Весь список


Видео
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
238
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
736
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
808
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
780
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
812
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
690
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
655
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
681
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1099
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1457
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1523
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2643
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
Самарский зоопарк приглашает на праздник День матери
Выставка «Всё это важно» и открытые лекции о семейных ценностях пройдут в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные