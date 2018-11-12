Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи Самарской области предстоит решать в соцсфере
12 ноября 2018 17:55
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Сделать жизнь в Самарской области комфортной, повысить ее качество для граждан, усилить меры социальной поддержки различных категорий населения, снизить отток жителей из губернии — в этом заключается ключевая задача областных властей на ближайшее время. Для ее достижения предпринимаются серьезные комплексные меры. Их 31 октября обсудили на расширенном заседании правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова.
На заседании, в том числе, обсудили демографическую ситуацию. На протяжении последних 23 лет в регионе происходит снижение численности населения. Задача руководства области — сделать все возможное для перелома этой тенденции за счет реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", мер по повышению рождаемости, снижению смертности, особенно в трудоспособном возрасте. Необходимо создавать условия, при которых молодежь оставалась бы учиться и работать в регионе, а для этого нужны комфортная среда проживания, высокооплачиваемые рабочие места, качественное и доступное образование, возможности заниматься спортом и интересно проводить досуг, пишет Волга Ньюс.
Что же конкретно делается для выполнения этих задач?
Здоровье — в первую очередь
Если говорить о здравоохранении, то в области в 2018 году в каждом государственном медучреждении разработан план по снижению смертности, сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни. Эти меры направлены на увеличение продолжительности жизни населения Самарской области.
Есть и первые позитивные результаты. Так, за девять месяцев этого года от онкологических заболеваний умерло на 141 человека меньше, чем в среднем за аналогичные периоды последних пяти лет, от болезней органов дыхания — на 49, инфекционных и паразитарных болезней — на 177, в том числе от туберкулеза — на 17, от отравлений алкоголем — на 58. А с января по сентябрь было зафиксировано снижение общей численности умерших — на 0,8%.
Благодаря появлению современных медицинских учреждений и профессионализму самарских врачей, младенческую смертность в регионе удается удерживать на очень низком уровне, а по материнской смертности при рождении ребенка губерния вышла на "нулевой" показатель. Правда, что касается рождаемости, то здесь картина другая — за девять месяцев 2018-го в Самарской области родилось почти 25 тысяч человек, что на 4,2% (или на 1100 новорожденных) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, работа в этом направлении не останавливается. Так, в рамках государственно-частного партнерства в регионе открыт ряд лечебных учреждений, призванных в том числе переломить эту тенденцию. Например, клиника "Мать и дитя", где планируется проводить около 2,5 тыс родов в год, медицинский центр "Династия". Клиники включены в государственную программу лечения бесплодия. Получить услуги там можно по программе ОМС. За 10 лет работы в "Династии" отделения вспомогательных репродуктивных технологий проведено более 12 тысяч циклов ЭКО. Благодаря этому в среднем за год рождается около 600 детей, что дало прирост численности населения губернии на 3,5 тысячи человек.
Призвана сократить детскую смертность и такая мера как ремонт и оснащение детских поликлиник, на эти цели в 2019–2020 годах планируют направить 750 млн рублей. В целом регион намерен добиться снижения показателей детской смертности еще на 10%.
Серьезное внимание уделяется инновационным разработкам в сфере медицины. Так, на профильной стратегической сессии "Сбережение народа" в рамках работы секции "IT-медицина" успехи института инновационного развития СамГМУ отмечены на самом высоком уровне. По итогам работы секции сформированы предложения по сбережению населения Самарской области. В их числе — использование в практической медицине технологий виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологий, искусственного интеллекта; реализация пилотного проекта по внедрению в региональных лечебных учреждениях системы "Удаленное место врача-рентгенолога". Сейчас эта система апробируется в областном онкологическом диспансере, поликлинике № 15, больнице им. Пирогова. Планируется создание экспертного центра по рентгенологии, разработка регионального пилотного проекта по телемедицине и ряд других.
Заметные результаты дает проект "Бережливая поликлиника", позволяющий рационально использовать все имеющиеся ресурсы.
Растет и количество медицинских учреждений. Так, в начале года была открыта поликлиника в Южном городе и сейчас ведется строительство еще трех поликлиник. До конца года в регионе будут введены четыре 4 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). На 23-х объектах здравоохранения ведется капитальный ремонт и мероприятия по созданию доступной среды.
В сельских районах набирают обороты федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Системная поддержка
Важной составляющей в создании комфортных условий жизни и стабилизации демографических в области является социальная поддержка граждан. В первую очередь это касается отдельных категорий жителей, наиболее нуждающихся в этом. В их числе — ветераны Великой Отечественной войны, для которых ежемесячные денежные выплаты впервые за пять лет проиндексированы на 3,7%, инвалиды, семьи с детьми, многодетные и малообеспеченные семьи.
Серьезная роль в сфере социальной поддержки отводится не только материальной стороне вопроса, но и в части оказания услуг. Здесь особое место занимают некоммерческие организации (НКО) социальной направленности. Многие из них оказывают широкий спектр услуг, которые не предоставляются государственными организациями, в том числе услугу кратковременного присмотра за детьми. Развитие партнерских отношений с такими НКО — одна из задач региональной социальной политики.
Еще один ключевой ориентир в работе областных властей — создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.
Ежегодно на эти цели предусматриваются довольно крупные суммы из федерального и регионального бюджетов. На обеспечение специальными техническими средствами реабилитации затрачиваются десятки миллионов рублей. Только по одному региональному перечню — около 20 млн рублей ежегодно. Это специальные средства для организации социально-бытовой деятельности, инвалидные коляски, трости, поручни, сидения в ванную и многое другое. Безусловно, работать еще есть над чем, так как в общем понимании среда у нас не полностью доступна. Но мы стремимся уже не к доступной среде, а к комфортной, или адаптивной среде, которая обычному человеку не заметна, но удобна для инвалида-колясочника, пожилого человека с тростью или для мамы с коляской".
В детский сад без очереди
Рост численности населения невозможен без создания условий для качественного воспитания и обучения детей. Старт этому процессу дает дошкольное образовательное учреждение. Сегодня в регионе близка к решению проблема нехватки мест в детских садах для малышей от трех до семи лет, однако она остается актуальной для детей младше трехлетнего возраста.
"По инициативе губернатора Дмитрия Азарова разработан комплекс мер по решению проблемы дефицита мест в детских садах, — рассказывает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — По итогам 2018 года ожидается ввод 11 объектов дошкольного образования, что позволит создать не менее 485 мест для детей до 3 лет и 2045 новых мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2019 году в Самарской области планируется построить 13 детских садов, создать не менее 2454 мест для детей в возрасте до 3 лет и 2286 мест для детей возрасте от 3 до 7 лет. Исходя из прогнозируемой потребности, 26 сентября этого года министерство образования Самарской области направило заявку на создание в рамках национального проекта "Демография" в 2020–2021 годах в системе дошкольного образования не менее 3743 дополнительных мест, из них не менее 2189 — для детей в возрасте до 3 лет. Кроме того, в рамках федеральной программы "Жилище" в 2020 году будут введены 1790 мест, из которых 420 — для детей ясельного возраста. Эти меры позволят создать необходимое число мест для ликвидации к началу 2022 года очереди в детские сады для детей дошкольного возраста, в том числе 4605 детей в возрасте до 3-х лет.
В Самарской области широко развита сеть негосударственных дошкольных образовательных организаций, а общая численность детей, посещающих их, составляет 20126 человек. Эти организации получают средства из областного бюджета на реализацию образовательных программ в том же объеме, что государственные и муниципальные детские сады".
Ежегодный прирост количества первоклассников за последние годы потребовал создания новых мест в школах губернии. В ответ на это свои двери открыли две новые школы: в микрорайоне "КОШЕЛЕВ-Парк" на 1360 мест и в селе Новодевичье Шигонского района на 200 мест.
Однако наличие учебного места — еще не гарантия получения ребенком качественного образования и воспитания. Поэтому в регионе активно внедряются различные программы и практики содержательного характера, направленные на консолидацию усилий школы и семьи в деле воспитания подрастающего поколения. Один из примеров — стартовавший весной этого года проект "Родительский университет". Он был отмечен на стратегической сессии "Лучшее — детям". Председатель родительского собрания Самары Жанна Чернышева пояснила: это проект, в котором родители поднимают важные для них вопросы, а педагоги оказывают им квалифицированную помощь. Участники сессии предложили развивать этот проект и создавать в регионе центры родительских компетенций.
Качественный и здоровый досуг — это тренд нашего времени. Сегодня молодежь ценит наличие возможности заниматься физкультурой и спортом, актуально это и для детей. Для удовлетворения этих потребностей населения в области открыт физкультурно-спортивный комплекс в Сызрани, каток с искусственным льдом в Чапаевске, стадион в селе Кошки. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Похвистневском районе, бассейна в Волжском районе, реконструкция футбольного поля на стадионе "Луч" в Чапаевске. До конца года предусмотрена установка 23 спортивных площадок.
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