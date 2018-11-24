Россияне выбрали любимую породу собак
24 ноября 2018 11:06
20
Такую статистику Российской кинологической федерации публикует kp.ru. За 11 месяцев 2018 года на свет появилось свыше 38 тысяч щенков этой породы.
Вторую строчку рейтинга заняли йоркширские терьеры (около 19 тысяч), замыкают тройку чихуахуа (19 тысяч).
В пятёрке оказались немецкие овчарки (10,9 тысячи) и лабрадоры-ретриверы (10 тысяч).
На шестом месте — среднеазиатская овчарка, на седьмом — сибирский хаски, далее идёт джек-рассел-терьер, мопс и замыкает десятку французский бульдог.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 ноября 2018 11:06
Они назвали немецких шпицев самой любимой породой. Социум
6
23 ноября 2018 19:39
Еще в 2012 году университет анонсировал свои планы по строительству корпуса общежития. Социум
272
23 ноября 2018 19:26
Такая инициатива вполне способна превратиться в закон уже в начале следующего года. Социум
292
Здравоохранение
23 ноября 2018 13:54
В итоге ни один из образцов не прошел проверку из-за содержащихся в мясе антибиотиков и листерий. Здравоохранение
315
23 ноября 2018 13:33
Всего участие в акции в университете приняло более 300 студентов СамГТУ. Здравоохранение
327
23 ноября 2018 12:07
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
165
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
268
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
335
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
397
Туризм
22 ноября 2018 12:54
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
224
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
367
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
557
Образование
23 ноября 2018 16:21
Вместо учебника — комикс, традиционные уроки заменены на 40-минутные миссии по спасению виртуального города Аврора, а одноклассники и даже учитель — члены... Образование
249
23 ноября 2018 11:11
Детей учат основам программирования. Образование
166
23 ноября 2018 10:26
Психологи смогут готовить учителей к работе со сложными детьми. Образование
174
Культура
23 ноября 2018 14:45
5 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках проекта межмузейного обмена «Резидент» откроется уникальная выставка «Главные... Культура
304
23 ноября 2018 12:32
Перед спектаклями фестиваля зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству композитора. Культура
183
21 ноября 2018 16:20
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини. Культура
309
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
282
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
615
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1666
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
473
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
435
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
904
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
995
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
943
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
974
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
822
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
806
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1239
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1606
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1658
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2795
Мероприятия