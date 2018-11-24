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Новости /  Общество /  Социум  

Россияне выбрали любимую породу собак

24 ноября 2018 11:06
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Россияне выбрали любимую породу собак
Они назвали немецких шпицев самой любимой породой.

Такую статистику Российской кинологической федерации публикует kp.ru. За 11 месяцев 2018 года на свет появилось свыше 38 тысяч щенков этой породы.

Вторую строчку рейтинга заняли йоркширские терьеры (около 19 тысяч), замыкают тройку чихуахуа (19 тысяч).

В пятёрке оказались немецкие овчарки (10,9 тысячи) и лабрадоры-ретриверы (10 тысяч).

На шестом месте — среднеазиатская овчарка, на седьмом — сибирский хаски, далее идёт джек-рассел-терьер, мопс и замыкает десятку французский бульдог.

Фото pixabay.com
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