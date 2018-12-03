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Новости /  Общество /  Социум  

Россияне описали идеального работодателя

3 декабря 2018 12:59
98
Россияне описали идеального работодателя
Стабильность компании оказалась решающим фактором для 51% респондентов.

Самой важной характеристикой идеального работодателя большинство россиян назвали высокую зарплату. В пользу этого фактора высказались 75% участников опроса аналитического центра НАФИ.
Вместе с тем, для 63% опрошенных важен хороший социальный пакет. Результаты исследования приводит «Российская газета».

Стабильность компании оказалась решающим фактором для 51% респондентов, а возможность продвижения по карьерной лестнице — для 45%.

По мнению 29% участников опроса, важны дружеские отношения в коллективе. Для четверти опрошенных основную роль играют профессиональный рост и возможность обучения сотрудников, пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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Комментарии



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