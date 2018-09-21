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Россияне назвали влияющие на них факторы при выборе работы

21 сентября 2018 09:55
59
Россияне назвали влияющие на них факторы при выборе работы
Приоритеты в выборе работы различаются в зависимости от профессии.

При выборе работы на россиян больше всего, помимо обещанной зарплаты, влияют коллектив, возможности карьерного роста и участие в важных проектах. Об этом свидетельствуют данные исследования портала Rabota.ru.

Согласно опросу, для всех возрастных категорий и профессий коллектив оказался важнейшим фактором при выборе работы. Такой выбор сделали 74% опрошенных.
На втором месте по значимости оказался карьерный рост (41%), на третьем значимые проекты, в которых сможет участвовать сотрудник (39%).

«Топ-три нематериальных факторов важных при выборе работы возглавляет наличие хорошей команды. В остальном, в зависимости от возраста. Так, для поколения пост-миллениалов (18-24 года) важны гибкий график и обучение за счет компании», –– приводит «РИА Новости» данные исследования.

О важности гибкого графика и возможности работать из дома заявили и представители группы старше 45 лет.
Кроме того, приоритеты в выборе работы различаются в зависимости от профессии.

Так, для продавцов важен бренд работодателя и возможность карьерного роста. Бухгалтеры и юристы больше обращают внимание на наличие полиса ДМС и возможность обучения за счет компании.
Специалисты в области производства и строительства важным назвали известность компании, бренд и устойчивость на рынке.

IT-специалисты обращают внимание на уровень задач, красивый офис, рост квалификации и дополнительные «плюшки» от работодателя.
Менее всего, как показало исследование, россияне обращают внимание на офис с зонами отдыха и спорт.

В исследовании приняли участие 3 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России, пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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Комментарии



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