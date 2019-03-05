Россияне будут отдыхать с 8 по 10 марта

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В связи с праздником россияне, трудящиеся по стандартному пятидневному графику, будут отдыхать с 8 по 10 марта. Следующие длинные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Сначала в РФ будут отмечать День весны и труда, а затем День Победы.