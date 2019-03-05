Россияне будут отдыхать с 8 по 10 марта
5 марта 2019 09:29
100
В связи с праздником россияне, трудящиеся по стандартному пятидневному графику, будут отдыхать с 8 по 10 марта. Следующие длинные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Сначала в РФ будут отмечать День весны и труда, а затем День Победы.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 марта 2019 11:37
Поезд с трофейной техникой прибудет в Самару 9 марта в 11.00. Социум
24
5 марта 2019 11:31
Ограничение в 35 рублей поможет снизить доступность алкоголя и оборот нелегальной продукции. Социум
25
5 марта 2019 11:18
Его общая вместимость – 656 мест. Социум
50
Здравоохранение
5 марта 2019 11:11
Такие данные получены за 2018 год. Здравоохранение
58
5 марта 2019 09:52
Ему помогла пересадка стволовых клеток. Здравоохранение
119
4 марта 2019 12:57
Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу? Советы дает региональный Роспотребнадзор. Здравоохранение
245
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
350
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
604
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
503
Туризм
28 февраля 2019 12:44
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
278
28 февраля 2019 09:56
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
203
27 февраля 2019 13:20
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
257
Образование
28 февраля 2019 09:30
Об этом сообщает Альянс Франсез. Образование
209
27 февраля 2019 23:50
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам. Образование
343
27 февраля 2019 13:46
В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Образование
366
Культура
4 марта 2019 20:48
В Новокуйбышевске с 20 по 25 мая состоится Восьмой Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост». Культура
211
4 марта 2019 13:28
Это первая точно датированная печатная русская книга. Культура
290
4 марта 2019 13:23
Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным. Культура
281
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
486
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
947
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
892
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
605
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
648
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
670
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1383
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1200
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1075
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
612
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1122
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
848
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2839
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2511
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2779
Мероприятия