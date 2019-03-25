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Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками детского питания

25 марта 2019 10:54
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Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками детского питания
Риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции.

В России могут возникнуть перебои с поставками детского и лечебного питания из-за новых мер ветеринарного контроля, которые вступают в силу с 11 апреля. Об этом со ссылкой на крупнейших производителей Danone и Nestle сообщает газета «Коммерсант».

По словам вице-президента по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марины Балабановой, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю. Теперь на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты и разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пояснили журналистам, что оформление разрешений на ввоз такой продукции может занять более года, что приведет к срыву поставок, дефициту и негативно скажется на конечном потребителе.

В Nestle считают это излишней и неоправданной мерой. Также в компании отметили, что поставщики и импортеры лечебного и диетического питания пока не готовы к новым требованиям.

Необходимость внесения изменений в Минсельхозе объяснили необходимостью бороться с фальсифицированной продукцией.

21 марта заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая выступила с инициативой ввести для производителей детского питания единый знак качества. Он будет подтверждать соответствие детского питания установленным регламентам и стандартам, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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