Россиян после трехдневного отдыха ждет рабочая «четырехдневка»
31 октября 2018 09:51
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Россиян ждут три выходных и четырехдневная рабочая неделя, в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Об этом в среду, 31 октября, сообщила Федеральная служба по труду и занятости.
«После текущей рабочей недели у россиян будет три выходных дня подряд», — заявил «Интерфаксу» руководитель службы Иван Шкловец.
Понедельник, 5 ноября, станет выходным из-за того, что праздничный день выпадает на воскресенье, 4 ноября.
День народного единства — государственный праздник, день воинской славы России. Он является официальным выходным днем в стране. Праздник связан с освобождением Москвы в 1612 году от польских захватчиков и символизирует народное единение.
В этом году россияне отпразднуют День народного единства в 14-й раз.
По опросам ВЦИОМ, праздник находится на девятом месте по популярности, опередив День святого Валентина и уступив Дню России, пишут "Известия".
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