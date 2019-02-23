Россия будет продолжать развивать оборонный потенциал для безопасности страны
23 февраля 2019 10:53
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В Кремле хорошо понимают, "что современный мир сложен и противоречив, что в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов и угроз", – отметил глава государства.
"Поэтому обеспечение безопасности России остается безусловным приоритетом", – заявил Путин. Президент напомнил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли. Это подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии, передает Радио Маяк.
"Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, защищая интересы нашей страны, интересы России", – добавил глава государства.
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