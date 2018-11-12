Российский управленческий форум о цифровых технологиях «DIGITAL-трансформация» пройдет в Самаре

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В среду, 14 ноября 2018 года, в 10.00 в гостинице «Холидей Инн» (Самара, ул. А. Толстого, 99) откроется Российский управленческий форум о цифровых технологиях «DIGITAL-трансформация». Мероприятие продлится два дня.Организатором выступает Центр бизнес-технологий «Эксперт» при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области. В форуме примут участие более 300 руководителей, директоров по маркетингу и IT. Это уникальная площадка нетворкинга для разработчиков, интеграторов и первых лиц компаний. Участники из Москвы, Самары, Казани, Ульяновска и Саратова соберутся, чтобы обменяться опытом ускорения бизнеса в эпоху цифровизации.В первый день российские топ-эксперты сферы IT и передовые руководители расскажут о стратегиях и сервисах, ставших драйверами изменений в бизнесе, покажут, как облачные технологии, искусственный интеллект, инновационные ERP и CRM, интернет вещей и виртуальные роботы резко меняют бизнес-процессы в менеджменте, маркетинге, производстве, финансах, логистике. Опыт спикеров, предложенные ими практические инструменты одинаково успешно могут применяться в любой компании, независимо от сферы ее деятельности и масштабов.В частности, об использовании нейронных сетей для автоматизации интеллектуального труда расскажет Роман Постников (ОneFactor, Москва), Алексей Иванов (ESEE-marketing, официальный партнер по обучению «Яндекс», Москва) поделится технологиями создания кросс-канальной системы в маркетинге, позволяющей повысить отдачу от рекламы. Павел Иванченко («МегаФон», Москва), руководитель по внедрению и развитию IoT-продуктов корпоративного бизнеса, раскроет тему цифрового предприятия.В течение второго дня форума, 15 ноября, будут организованы бизнес-экскурсии на предприятия, совершившие прорыв в цифровизации и автоматизации. Участникам будет предложено несколько программ с посещением производственных, розничных, финансовых и научно-исследовательских предприятий Самары, сообщает пресс-служба облправительства.