Роспотребнадзор возбудил 44 дела за превышение цен в гостиницах и хостелах Самары
29 июня 2018 11:18
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области на прошлой неделе провело мониторинг 210 самарских гостиниц и хостелов. Всего на 28 июня проанализировано 4705 объектов.
На сегодняшний день возбуждено 44 дела по ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен), 42 исковых заявления подано в суд. По 17 исковым заявлениям удовлетворены требования Управления о признании действий по завышению цен противоправными и прекращению таких действий. Остальные заявления находятся на рассмотрении.
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