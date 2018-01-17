Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке ОРВИ в Финляндии

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В связи с этим ведомство просит российских туристов учитывать данную информацию, передает «Интерфакс».Отмечается, что в детскую больницу в Хельсинки с ОРВИ госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев. В основном вспышка заболевания наблюдается в столице Финляндии. Однако местные медучреждения по всей стране распространяют информацию о росте инфекции.Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори в странах Европы.