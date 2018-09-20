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Роспотребнадзор одержал моральную победу над самарскими гостиницами, задравшими цены в дни ЧМ-2018

20 сентября 2018 09:30
376
Роспотребнадзор одержал моральную победу над самарскими гостиницами, задравшими цены в дни ЧМ-2018
Все они превысили максимальную допустимую стоимость номеров на суммы от 90 рублей до 17 тысяч рублей.

Региональное управление Роспотребнадзора вчера отчиталось о победе в судах сразу над 4 гостиницами, которые завышали цены на свои услуги на период проведения в Самаре чемпионата мира по футболу. На официальном сайте ведомства сообщается об удовлетворении исков к управленцам отелей «Граф Орлов», «Тоника», «Никитинские ворота и «Ниагара». Все они превысили максимальную допустимую стоимость номеров на суммы от 90 рублей до 17 тысяч рублей.

Законодательство РФ запрещало во время ЧМ-2018 требовать за номер «эконом» более 6310 рублей в сутки, за «полулюкс» — более 10750 рублей. Тогда как, например, в «Графе Орлов» при предварительном заказе через сайт «Букинг» за первые дни мундиля просили за сутки 27,7 тысяч рублей за номер класса «Полулюкс», «Стандартный двухместный номер с 1 кроватью».

Между тем, из сообщений Роспотребнадзора осталось неясным, насколько сами гостиницы пострадали от контроля ведомства. Все иски удовлетворены, но в решениях от правонарушителей требуется лишь прекратить предоставление услуг по завышенным ценам и уведомить об этом потребителей, хотя чемпионат и так давно минул. А госпошлины, которые проигравшие должны уплатить суду, в основном заметно меньше сумм, которые они должны были получить от сдачи номеров по завышенным ценам, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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