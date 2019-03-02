Роспотребнадзор изъял 400 т мяса за 2018 год
2 марта 2019 11:29
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Около 400 т некачественного мяса выявили сотрудники Роспотребнадзора за прошедший год, говорится на сайте ведомства.
За 2018 год эксперты взяли около 150 тыс. проб мяса и продуктов переработки. По словам сотрудников ведомства, на каждом третьем проверенном объекте мясная продукция реализовывалась без документов о происхождении, качестве и безопасности продукта.
«Объем изъятых из обращения мяса и мясной продукции в 2018 году составил около 400 т, тогда как в 2017 году было изъято из оборота около 300 т мяса и мясной продукции», — отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что 90% забракованной продукции приходится на продовольственное сырье.
По факту проверок общий объем штрафов нарушителей превысил 146 млн рублей, пишут "Известия".
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