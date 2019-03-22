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Роскачество рассказало, как хранить зимнюю одежду летом

22 марта 2019 13:34
82
Роскачество рассказало, как хранить зимнюю одежду летом
Шубу лучше всего сдать в специализированное хранилище.

Роскачество дало рекомендации по хранению зимней одежды летом. Свитера, шарфы и вязаные шапки необходимо будет выстирать в режиме деликатной стирки, в холодной воде, прежде чем надолго убрать в шкаф, говорится в сообщении организации. При стирке пуховиков следует добавить специальные мячики, например, теннисные. Солнечный свет гибелен для яиц моли, так что желательно хорошо просушить и проветрить одежду из меха и шерсти.

Вещи со складками после стирки следует прогладить сразу же спустя несколько месяцев это будет сделать гораздо труднее. Шубу лучше всего сдать в специализированное хранилище, потому что натуральный мех любит низкие температуры и свежий воздух. Если такой возможности нет, шубу следует разместить в шкафу в тканевом чехле и периодически проветривать на балконе или лоджии в сухую погоду вдали от солнечных лучей. Один из вариантов хранения обуви разместить ее в коробках. Внутрь стоит положить мешочки с содой, которые сохранят обувь сухой, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com

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