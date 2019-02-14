Роскачество не нашло в России хороших пельменей
14 февраля 2019 09:26
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Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного «Знака качества». Об этом сообщил в глава организации Максим Протасов в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.
«К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», — цитирует его ТАСС.
По словам Протасова, среди основных проблем — остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление компонентов, которые не указаны в составе, например, крахмала и загустителей.
В частности, в двух случаях из 48 было обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, а в девяти — выявлены незаявленные компоненты.
Протасов добавил, что «Роскачество» уже получило обратную связь от производителей. После проверки некоторые из них сообщили, что усилили внутренний контроль на производстве или сменили поставщиков, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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