Росгвардия призывает самарцев: сдай оружие, получи деньги!

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Управление Росгвардии по Самарской области напоминает, что на территории региона продолжает действовать операция «Оружие». В ее рамках любой гражданин Российской Федерации, а также гражданин иностранного государства, независимо от места регистрации и места проживания, может добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества и получить за это денежное вознаграждение.За гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 3000 рублей, за гражданское нарезное оружие – 6000. Аналогичная сумма причитается за пистолет или револьвер, за добровольно сданный автомат или пулемет выплата составит 12 000 рублей.Алгоритм сдачи предметов вооружения предельно прост. Гражданин добровольно сдает найденные (хранящиеся) у него предметы вооружения в близлежащий орган внутренних дел, пишет там заявление о добровольной сдаче, прикладывает к заявлению копию паспорта, ИНН и номер расчетного счета (если хочет получить денежное вознаграждение безналичным путем). В случае отсутствия счетов в банках, может получить денежные средства в кассе Правительства Самарской области с предъявлением паспорта РФ.Органы внутренних дел проводят по данному факту проверку, после чего материалы проверки, совместно с заявлением, предоставляют в Управление Росгвардии по Самарской области. Здесь полученные материалы проверяются, и формируется реестр добровольно сданных предметов вооружения, который направляется в Правительство области для проведения выплат. В текущем году в рамках этой программы гражданам уже выплачено более 53 тысяч рублей (за сданные 13 единиц оружия и более 3 тысяч патронов).Росгвардия напоминает, что, в соответствии с действующим законодательством, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. В то же время любой, кто добровольно сдаст предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.