Роман Некрасов: Инвесторам в АПК нужна стабильность
24 августа 2018 13:03
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В среду, 22 августа, в Усть-Кинельском состоялась стратегическая сессия "Новая жизнь села". Одной из важнейших тем сессии стало привлечение инвестиций в региональный АПК. Как отметил врио первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов, инвестиционная деятельность будет успешно развиваться и позволит региону выйти на лидерские позиции в стране при выполнении двух условий: наличии четких приоритетов и концентрации всех доступных ресурсов, пишет Волга Ньюс.
"Многие аграрные инвесторы говорят о своей готовности делать вложения в АПК, но они не уверены в том, что будет завтра. Фактор неопределенности сегодня является основным. Это не только колебания рынка, но и монетарная поддержка, которую реализует государство: меры господдержки меняются слишком часто", - считает замминистра.
Роман Некрасов отмечает, что в стратегической перспективе нужна определенная стабильность - только в этом случае инвесторы будут смело кредитоваться, брать в аренду земельные участки, привлекать средства из-за рубежа и создавать новые производства.
"Глава региона Дмитрий Азаров подчеркивает, что сегодня необходимо выработать понятный горизонт планирования с понятными правилами игры. Сельхозтоваропроизводители сейчас, к сожалению, ориентируются на собственные возможности при планировании инвестиционной деятельности: более 50% инвестиций - это собственные средства сельхозтоваропроизводителей, а во всем мире пропорция 80×20. Первая цифра - кредиты, вторая - собственные средства. При таких условиях проекты окупаются, и люди безбоязненно вкладывают в производство", - привел он цифры.
Ключевые направления развития при этом должны получить особую господдержку, чтобы не происходило распыления ресурсов, что препятствует достижению глобальных целей, отмечает врио замминистра.
"В процессе общения с инвесторами сегодня мы должны думать не только о традиционных продуктах и рынках, где регион уже добился значительных успехов. Нужно думать о том, что мы предложим рынку завтра, с каким продуктом выйдем, чтобы выполнять поручения президента РФ об удвоении экспорта", - подчеркнул Роман Некрасов.
Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
Фото: Игорь Казановский
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