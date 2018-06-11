Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня

Накануне Дня России Росгвардия запустила в своих аккаунтах в социальных сетях видеомарафон под тегом #ПоУлицеГерояРосгвардии. Подразделения ведомства подготовили короткие видеоролики, рассказывающие о сотрудниках и военнослужащих войск национальной гвардии РФ, чьим именем названа та или иная улица.Открыл всероссийский марафон ролик пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области. Он посвящен памяти Героя России, нашего земляка, бойца отряда специального назначения «Русь» Евгения Золотухина. 22 июня 2001 года в ходе специальной операции по поиску одного из чеченских полевых командиров 19-летний Евгений геройски погиб, заслонив командира от вражеской автоматной очереди. Именем военнослужащего названа улица в микрорайоне Крутые Ключи, колледж, в котором он учился, а также кадетская школа №95.Проект призван показать, что страна сильна прежде всего своими людьми. Бойцы Росгвардии каждый день выполняют служебные задачи с риском для жизни, находясь всегда на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом и преступностью. Именно во многом благодаря им страна живет и развивается. С 7 июня работы в рамках этой акции ежедневно размещаются в официальных аккаунтах округов и территориальных органов войск национальной гвардии России. По итогам видеомарафона в сеть будет выложен видеоролик, созданный на основе лучших региональных работ.