Региональная Система-112 справилась с пиковыми нагрузками в период непогоды

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Вечером 18 февраля в Самарской области в связи с усилением ветра до 20-24 м/с и снегопадом был объявлен оранжевый уровень опасности. Было закрыто движение по федеральным трассам, жители губернии с помощью СМС были проинформированы о сложившейся ситуации, и было рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте.Всего за период с 18 по 19 февраля на телефон Системы-112 поступило свыше 18 тысяч звонков. Всплеск обращений привел к увеличению нагрузки на персонал Системы-112. Сотрудники центра обработки вызовов в режиме повышенной нагрузки выполнили свои функциональные обязанности, и каждое обращение от заявителя было обработано и своевременно передано в экстренные оперативные службы для реагирования на происшествие.Стоит отметить, что большое количество обращений по единому номеру «112» заявители сделали из праздного любопытства, с желанием узнать, какая обстановка на дорогах области, не находясь в экстренной ситуации, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com